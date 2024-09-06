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13:27, 6 сентября 2024Россия

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Мосгордуму

Песков: Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
СюжетВыборы президента России 2024
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Имеет в виду президент в эти дни также принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября», — сказал он.

Представитель Кремля также пообещал своевременно сообщить, в каком формате будет голосовать глава государства.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения. «Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала Памфилова, поблагодарив членов избирательной комиссии региона.

ЖЗЛ
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