Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Мосгордуму

Песков: Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Имеет в виду президент в эти дни также принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября», — сказал он.

Представитель Кремля также пообещал своевременно сообщить, в каком формате будет голосовать глава государства.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения. «Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала Памфилова, поблагодарив членов избирательной комиссии региона.