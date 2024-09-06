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13:15, 6 сентября 2024Россия

Элла Памфилова похвалила работу избиркома Курской области

Председатель ЦИК России похвалила организацию голосования в Курской области
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала Памфилова, поблагодарив членов избирательной комиссии региона за то, что в непростых условиях они сделали даже больше того, что возможно.

В связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера с 28 августа по 5 сентября было организовано досрочное голосование, свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где могли проголосовать жители, выехавшие из курского приграничья из-за атак Вооруженных сил Украины.

На должность главы региона претендуют четыре человека: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат Курской областной думы Геннадий Баев («Справедливая Россия — За правду») и депутат Курской областной думы Алексей Томанов (ЛДПР).

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      Алена Шаповалова
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