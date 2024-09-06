Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 6 сентября 2024Ценности

Певица Слава рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика»

Слава рассказала о похудении на восемь килограммов с помощью аналога «Оземпика»
Слава

Слава. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о похудении с помощью аналога популярного у звезд препарата. Ее комментарий приводит The Voice.

44-летняя исполнительница отметила, что стала переедать из-за стресса, вследствие чего ее вес увеличился до 77 килограммов. При этом артистка решила справиться с проблемой посредством приема «Оземпика» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса, — прим. «Ленты.ру»). Указанное средство она принимает третий месяц.

«Я скинула уже восемь килограммов. Худею не сама, колю себе уколы, не могу врать. Российский аналог "Оземпика", он мне очень хорошо помог. Я, конечно, проконсультировалась с врачом. А сама... у меня силы воли не хватило», — заявила певица.

Материалы по теме:
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023

Также звезда отметила, что в настоящее время весит 68 килограммов, что считает для себя нормой.

В июле бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович также рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

      Певица Слава рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика»

      Спецназ «Ахмат» на курском направлении организовал центр по доработке дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше