Певица Слава рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика»

Слава рассказала о похудении на восемь килограммов с помощью аналога «Оземпика»

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о похудении с помощью аналога популярного у звезд препарата. Ее комментарий приводит The Voice.

44-летняя исполнительница отметила, что стала переедать из-за стресса, вследствие чего ее вес увеличился до 77 килограммов. При этом артистка решила справиться с проблемой посредством приема «Оземпика» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса, — прим. «Ленты.ру»). Указанное средство она принимает третий месяц.

«Я скинула уже восемь килограммов. Худею не сама, колю себе уколы, не могу врать. Российский аналог "Оземпика", он мне очень хорошо помог. Я, конечно, проконсультировалась с врачом. А сама... у меня силы воли не хватило», — заявила певица.

Также звезда отметила, что в настоящее время весит 68 килограммов, что считает для себя нормой.

В июле бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович также рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика».