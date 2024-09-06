Полковник высказался об условиях обрушения фронта ВСУ

Полковник Кошкин: ВСУ могут столкнуться с нехваткой резервов

Обрушение фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет связано с нехваткой резервов личного состава, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«У ВСУ колоссальные потери. Обрушение фронта будет связано с нехваткой резервов, личного состава. Некому будет оборонять территории, пока Россия продолжает движение вперед. И соответствующие слова президента Владимира Путина, который серьезно относится к любой подобной фразе, — хороший сигнал для российского общества», — считает полковник.

Вместе с тем, Кошкин подчеркнул, что говорить о победе над противником рано — обрушение фронта еще не произошло, российским военным предстоит проделать большую и тяжелую работу в этом направлении.

«Надеемся, это произойдет значительно раньше, чем можно предположить. Посмотрим, на сколько у ВСУ хватит сил обороняться», — заключил военный.

Ранее Путин заявил, что ВСУ несут очень большие потери в зоне конфликта. Это, как он считает, может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях.