Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 6 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался об условиях обрушения фронта ВСУ

Полковник Кошкин: ВСУ могут столкнуться с нехваткой резервов

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Обрушение фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет связано с нехваткой резервов личного состава, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«У ВСУ колоссальные потери. Обрушение фронта будет связано с нехваткой резервов, личного состава. Некому будет оборонять территории, пока Россия продолжает движение вперед. И соответствующие слова президента Владимира Путина, который серьезно относится к любой подобной фразе, — хороший сигнал для российского общества», — считает полковник.

Вместе с тем, Кошкин подчеркнул, что говорить о победе над противником рано — обрушение фронта еще не произошло, российским военным предстоит проделать большую и тяжелую работу в этом направлении.

«Надеемся, это произойдет значительно раньше, чем можно предположить. Посмотрим, на сколько у ВСУ хватит сил обороняться», — заключил военный.

Ранее Путин заявил, что ВСУ несут очень большие потери в зоне конфликта. Это, как он считает, может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

      Певица Слава рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика»

      Спецназ «Ахмат» на курском направлении организовал центр по доработке дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше