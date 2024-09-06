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10:38, 6 сентября 2024Россия

Пожилая россиянка избила беременную многодетную мать и попала на видео

В Башкирии мать избила беременную дочь и попала на видео

В Башкирии пожилая россиянка избивала беременную многодетную мать. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, россиянка с мужем и тремя детьми несколько лет назад переехали в село Камышлы в российском регионе к ее матери. Сейчас пара ждет четвертого ребенка, женщина находится на седьмом месяце беременности.

По словам пострадавшей, с годами женщина начала нападать на дочь с зятем, бить посуду и окна, угрожать им ножом, а также якобы пыталась задушить одного из детей. Женщина установила в доме камеры, многие из вышеперечисленных обвинений попали на видео.

Как рассказала пострадавшая, мать, в частности, ударила ее кулаком в живот, после чего ее экстренно увезли в больницу, врачи неделю боролись за сохранность плода. С ее слов, ссора якобы произошла из-за денег. Беременная россиянка написала заявление в полицию.

Ранее в Москве прохожий избил беременную женщину после того, как та сделала ему замечание. Возбуждено уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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