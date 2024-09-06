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19:03, 6 сентября 2024Путешествия

Пьяный пассажир попытался штурмовать кабину пилотов во время полета и попал на видео

Пьяный пассажир EasyJet попытался штурмовать кабину пилотов во время полета

Пьяный пассажир авиакомпании EasyJet устроил дебош и попытался штурмовать кабину пилотов во время полета. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид The Sun.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Лондона на греческий остров Кос. Когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около 9,1 тысячи метров), нетрезвый путешественник, хваставшийся тем, что он отбыл тюремный срок и летит в Грецию, чтобы купить каннабис, начал вести себя агрессивно. Сначала он набросился на бортпроводников, а потом попытался ворваться в кабину пилотов.

«Мой муж сказал еще до того, как мы взлетели, что он пьет из большой бутылки виски. Он кричал», — рассказала журналистам одна из попутчиц дебошира.

По словам других пассажиров, члены экипажа знали, что мужчина был пьян еще во время посадки, но все равно пустили его в самолет.

В итоге пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в Мюнхене, Германия. На борт поднялись полицейские и вывели нарушителя порядка из салона под бурные аплодисменты попутчиков.

В августе другого пассажира этой же авиакомпании, который во время полета устроил пьяный дебош, приговорили к восьми месяцам тюрьмы. 34-летний шотландец закурил в салоне воздушного судна, помочился перед попутчиками, сломал дозатор мыла и оскорбил бортпроводников.

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      Алина Черненко
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