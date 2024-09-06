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02:07, 6 сентября 2024Забота о себе

Раскрыты явные признаки неизбежного краха отношений

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это свидетельствует о неизбежном крахе отношений, уверена психолог, практикующий психотерапевт Ирина Белкина. Как понять, что пора заканчивать расставаться с партнером, она рассказала «Ленте.ру».

Белкина призвала насторожиться, если из яркого в отношениях остались лишь воспоминания о прошлом, когда влюбленность только возникла. По ее словам, в этом случае партнеры избегают решения проблем в настоящем и перестают замечать, что начали говорить на разных языках любви, а некогда общие цели разошлись.

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Еще одним признаком того, что в отношениях пора поставить точку, психотерапевт назвала исчезновение эмоциональной близости. Если у одного или обоих партнеров, появилось желание познакомиться с кем-то другим, чтобы «просто развеяться», это свидетельствует об исчезновении доверия, теплоты, нежности и заботы к партнеру, предупредила эксперт.

Также красным флагом, по мнению Белкиной, является отсутствие интереса к тому, чем живет любимый человек. «В какой-то момент мы можем поймать себя на мысли, что больше не знаем, чем живет партнер. У него словно своя жизнь, у вас — своя. У него свои интересы, окружение, ценности, у вас — свои. В результате в какой-то момент дистанция между вами станет настолько большой, что вам покажется, что вы живете рядом с чужим человеком», — объяснила она.

О неизбежном крахе отношений свидетельствуют и нежелание проводить время вместе и исчезновение секса, считает психотерапевт.

Любой паре необходима физическая близость, которая не про родительское «мне с тобой безопасно», а про мужское-женское. Если сексуального влечения в отношениях больше нет, стоит задать себе вопрос: «Готов ли я с этим что-то делать?». Если нет, лучше завершить отношения и шагнуть в ту сторону, где появится тяга к партнеру

Ирина Белкинапсихолог, практикующий психотерапевт

Другими ярко выраженными признаками неминуемого краха отношений психотерапевт назвала регулярное обесценивание и критику партнера, а также физическое насилие. Она подчеркнула: если один партнер позволил себе поднять на другого руку, не надо думать, что это ошибка или случайность. Если это произошло один раз, скорее всего последует и второй.

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      Наталья Обрядина
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