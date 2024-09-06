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14:43, 6 сентября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о «горьком похмелье» режима Зеленского из-за операции в Курской области

Рогов: Зеленский просчитался с нападением на Курскую область

Presidential Office of Ukraine/

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, получив взамен огромные невосполнимые потери. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости

Он сообщил, что прошел ровно месяц с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, которая обернулась для режима Зеленского «холодным душем и горьким похмельем». По его словам, на смену эйфории украинским властям пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта.

Ранее Зеленский признал неидеальность идеи атаковать Курскую область. По его словам, решение о нападении на Курскую область было нестандартным и вынужденным ходом, так как ВСУ испытывают острую нехватку припасов.

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      Илья Таксюр
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