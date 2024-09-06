Зеленский признал неидеальность идеи атаковать Курскую область

Зеленский: идея атаковать Курскую область не была идеальна

Идея атаки на Курскую область не была идеальной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует РИА Новости.

«Нужно думать какие-то smart ideas (умные мысли — прим. «Ленты ру»). Возможно, они не идеальны», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что решение о нападении на Курскую область было нестандартным, но вынужденным ходом, так как Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку припасов. По оценке президента, соотношение снарядов на поле боя достигало двенадцати к одному в пользу российских войск.

Ранее Зеленский заявил, что Киев все еще не получил военную помощь, за которую Конгресс США проголосовал в апреле 2024 года. Он добавил, что из-за задержки в поставках военной помощи Киев не может усилить бригады и укрепить оборону.

