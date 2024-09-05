Зеленский напомнил об ожидании помощи от США Киевом

Зеленский: Киев все еще не получил согласованную Конгрессом США помощь

Киев все еще не получил военную помощь, за которую Конгресс США проголосовал в апреле 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

«Есть позитив относительно решения Конгресса, но есть и негатив, что все проголосованные пакеты мы до сих пор ожидаем в Украине», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что из-за задержки в поставках согласованной Конгрессом военной помощи Киев не может усилить бригады и укрепить оборону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покажет президенту США Джо Байдену «план победы» Украины. Он подчеркнул, что операция в Курской области является частью более масштабной военно-политической операции, поэтому украинская армия планирует удерживать эти территории.