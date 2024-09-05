NBC: Зеленский покажет Байдену план победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покажет президенту США Джо Байдену «план победы» Украины. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что операция в Курской области является частью более масштабной военно-политической операции, поэтому украинская армия будет удерживать эти территории. Также президент добавил, что не хотел показывать «план победы» Байдену до операции под Курском.

«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — сказал он.

Зеленский отметил, что для него было важно, чтобы никто из западных партнеров не говорил, пойдет ли на это Россия, так как он нее этот план не зависел.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область. По его словам, планирование Генштаба Вооруженных сил России находится на очень высоком уровне.

