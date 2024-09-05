Джонсон: Зеленский недооценил возможности России при атаке на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он пояснил, что план украинского лидера, подразумевающий атаку на регион с целью оттягивания российских сил с других направлений, полностью провалился. «Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если люди из альянса принимали участие в планировании, это ставит под вопрос их компетентность», — заявил Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ указал на тот факт, что планирование Генштаба ВС РФ находится на очень высоком уровне.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции. 3 сентября Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.