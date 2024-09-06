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12:49, 6 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде «быстрых каш»

Диетолог Писарева: каши быстрого приготовления не содержат полезных веществ

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Каши быстрого приготовления не содержат никаких полезных веществ. Главный вред «быстрых каш» россиянам назвала диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, быстрые каши — это пустые калории. «А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — предупредила она.

Только цельнозерновые каши содержат необходимые микроэлементы, в частности витамины группы В, необходимые для нервной системы.

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.

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