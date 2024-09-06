Россиян предупредили о вреде «быстрых каш»

Диетолог Писарева: каши быстрого приготовления не содержат полезных веществ

Каши быстрого приготовления не содержат никаких полезных веществ. Главный вред «быстрых каш» россиянам назвала диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, быстрые каши — это пустые калории. «А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — предупредила она.

Только цельнозерновые каши содержат необходимые микроэлементы, в частности витамины группы В, необходимые для нервной системы.

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.