Диетолог предупредила об опасности дефицита клетчатки

Диетолог Колотилкина: недостаток клетчатки ведет к запорам и увеличению веса

Клетчатка — это жесткие пищевые волокна, относящиеся к необходимым для нормального функционирования организма углеводам, рассказала диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина. Об опасности дефицита клетчатки она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что существует два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Растворимая содержится в овсе, ячмене, яблоках, бобах, горохе, цитрусовых. Она растворяется в жидкости, набухает в желудке и служит питательной средой для роста полезных микроорганизмов, обитающих в толстом кишечнике. Нерастворимая (различная шелуха и кожура, некоторые виды бобовых, отруби, орехи, продукты из цельнозерновой пшеницы) не растворяется в жидкости и не набухает в желудке, но ускоряет процесс опорожнения кишечника, рассказала Колотилкина.

Недостаток клетчатки, подчеркнула врач, ведет к нежелательным последствиям для организма: частым запорам или трудностям с дефекацией, чувству неполного насыщения после еды, увеличению веса или сложность в контроле веса, вздутию живота и метеоризму. «Если человек ест только макароны, мясо и хлеб, то, естественно, у него будет дефицит клетчатки. Если вы не едите порцию овощей каждый прием пищи и не включаете в рацион крупы, то дефицит клетчатки у вас 100 процентов есть», — предупредила Колотилкина.

Избыток клетчатки, в свою очередь, может вызвать дискомфорт в животе, вздутие, метеоризм и нарушения всасывания важных питательных веществ, обратила внимание диетолог. Она порекомендовала постепенно увеличивать потребление клетчатки, чтобы организм мог адаптироваться к ее объемам. «Избыток клетчатки в организме случается не из-за того, что человек ест слишком много овощей и фруктов, а потому что его микробиота неспособна переварить, разрушить пищевые волокна. Обычно избыток клетчатки сопровождается нестабильным стулом», — заключила врач.

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