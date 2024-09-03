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14:31, 3 сентября 2024Забота о себе

Диетолог назвала пять лучших продуктов для похудения

Диетолог Габдулхакова: ферментированные продукты и клетчатка помогают худеть

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендовала пять лучших продуктов, которые помогают худеть. Названый ею список приводят «Известия».

Первым типом пищи для похудения эксперт назвала ферментированные продукты. По ее словам, соленые огурцы, квашенная капуста, квас и кефир богаты полезными бактериями, которые поддерживают работу кишечника и устраняют нарушения метаболизма. Помимо этого, они оказывают противовоспалительное и противоопухолевое действие, добавила диетолог.

Вторым пунктом в списке обязательных продуктов для худеющих Габдулхакова назвала овощи, фрукты, злаки и любую пищу с содержанием клетчатки. Она пояснила, что растительная пища улучшает обмен веществ.

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Далее диетолог призвала включить в рацион продукты богатые омега-3 жирными кислотами — жирную рыбу или икру. Эти продукты являются полезными для мозга, улучшают состояние кожи и сосудов, а еще помогают поддерживать стабильный вес. Водоросли, по мнению Габдулхаковой, являются еще одним элементом здорового питания. Она пояснила, что благодаря содержанию йода они стимулируют работу щитовидной железы и поддерживают здоровый метаболизм.

Наконец, нутрициолог отметила, что важной частью рациона для похудения является животный белок. Она указала, что при нехватке белка невозможно нормализовать обмен веществ, укрепить мышцы и улучшить состояние кожи.

Ранее людям с лишним весом рассказали о правилах занятий спортом без вреда для здоровья. Тренер Елизавета Соколова посоветовала при избыточной массе тела воздержаться от бега и выполнения прыжков.

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      Екатерина Улитина
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