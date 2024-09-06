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12:56, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу пирожков с картошкой

Врач Продеус заявил, что в картошке содержится полезный для костей кремний

Фото: Umair Ali Asad / Unsplash

Иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу индийских пирожков с картошкой. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что 100 граммов картофеля — одного из основных ингредиентов блюда — содержит полторы суточные нормы кремния. Этот элемент, уточнил врач, обеспечивает эластичность костей и защищает их от разрушения.

Коновалов добавил, что ингредиенты индийских пирожков содержат витамин C. Он, в свою очередь, защищает хрусталик глаза от помутнения и предупреждает развитие катаракты.

Наконец, отметил Продеус, в перце, который также добавляют в пирожки, содержится вещество капсаицин. «Мы обожаем капсаицин, потому что он помогает нам снимать воспаления, снимать болевые ощущения и стимулирует деятельность мозга», — заключил специалист.

Ранее врач Елена Малышева рассказала о пользе арбуза. По ее словам, он содержит вещества, защищающие от рака простаты и рака молочной железы.

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