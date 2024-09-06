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18:08, 6 сентября 2024Моя страна

Россиянин нашел самый дорогой гриб в мире

В Свердловской области россиянин нашел самый дорогой гриб в мире

Фото: Aly Song / Reuters

В Свердловской области россиянин нашел самый дорогой гриб в мире. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

Речь идет о «кордицепсе», который широко применяется в китайской медицине и является мощнейшим иммуномодулятором. Известно, что он растет на насекомых и их личинках.

«Меня можно поздравить. В последний день лета я нашел "кордицепс" — самый дорогой гриб в мире. Правда, "разбогатеть" не получится. Всего два экземпляра, да и наш уральский "кордицепс", в отличие от китайского, очень маленький», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области нашла в лесу сказочные ярко-бирюзовые грибы и поделилась находкой.

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      Мария Винар
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