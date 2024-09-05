Сказочные грибы нашла в лесу жительница Новосибирской области

Сказочные бирюзовые грибы нашла россиянка в лесу Новосибирской области

Жительница Новосибирской области нашла в лесу сказочные ярко-бирюзовые грибы и поделилась находкой. Фотографии с тихой охоты она выложила в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах запечатлен валежный ствол дерева, покрытый мхом, на котором виднеются необычные грибы. Они в свою очередь отдаленно напоминают формой лисичек, однако имеют яркий бирюзовый окрас.

Отмечается, что россиянке посчастливилось встретить хлороциборию сине-зеленоватую — редкий вид, распространенный в Европе. Хлороциборию сине-зеленоватую не употребляют в пищу, однако она придает уникальный вид древесине, на которой растет. За это она очень ценится среди резчиков по дереву.

«Если бы собирала, литр бы набрала, несмотря на крошечный размер. Говорят, древесина ценится, на которой они растут. Знала бы, пилу бы взяла», — написала жительница региона.

Ранее в национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области заметили «призрак чернолесья». Так называется орхидея гнездовка обыкновенная, занесенная в Красную книгу региона. Необычное прозвище цветок получил благодаря бледному окрасу.

До этого сообщалось, что жители Новосибирской области начали массово собирать таинственный гриб в местных лесах. Наряду с белыми грибами, бычками, маслятами и груздям жители региона обнаружили и редкие черные лисички.