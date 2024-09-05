Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:32, 5 сентября 2024Моя страна

Сказочные грибы нашла в лесу жительница Новосибирской области

Сказочные бирюзовые грибы нашла россиянка в лесу Новосибирской области

Кадр: страница «Anna Prokopenko» во «ВКонтакте»

Жительница Новосибирской области нашла в лесу сказочные ярко-бирюзовые грибы и поделилась находкой. Фотографии с тихой охоты она выложила в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах запечатлен валежный ствол дерева, покрытый мхом, на котором виднеются необычные грибы. Они в свою очередь отдаленно напоминают формой лисичек, однако имеют яркий бирюзовый окрас.

Отмечается, что россиянке посчастливилось встретить хлороциборию сине-зеленоватую — редкий вид, распространенный в Европе. Хлороциборию сине-зеленоватую не употребляют в пищу, однако она придает уникальный вид древесине, на которой растет. За это она очень ценится среди резчиков по дереву.

«Если бы собирала, литр бы набрала, несмотря на крошечный размер. Говорят, древесина ценится, на которой они растут. Знала бы, пилу бы взяла», — написала жительница региона.

Ранее в национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области заметили «призрак чернолесья». Так называется орхидея гнездовка обыкновенная, занесенная в Красную книгу региона. Необычное прозвище цветок получил благодаря бледному окрасу.

До этого сообщалось, что жители Новосибирской области начали массово собирать таинственный гриб в местных лесах. Наряду с белыми грибами, бычками, маслятами и груздям жители региона обнаружили и редкие черные лисички.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Пассажирка пожаловалась на поведение мужчин в самолете и разгневала пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше