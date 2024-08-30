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16:20, 30 августа 2024Моя страна

«Призрак чернолесья» заметили в российском нацпарке

В нацпарке «Таганай» Челябинской области заметили «призрак чернолесья»

Фото: BerndH / Wikimedia / Creative Commons

В национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области заметили «призрак чернолесья». Об этом сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

«Призраком чернолесья» называется орхидея гнездовка обыкновенная, занесенная в Красную книгу региона. Такое необычное прозвище цветок получил благодаря бледному окрасу.

В «Таганае» отметили, что этот вид орхидей предпочитает расти под пологом темнохвойного леса. В этих местах гнездовку обыкновенную, растущую на тонкой ножке, особенно сложно заметить. В нацпарке также рассказали, что прозрачность орхидеи является результатом почти полного отсутствия хлорофилла, и добавили, что растение уникально тем, что подобно грибами питается гниющими органическими веществами.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода нашла в лесу «зуб дьявола», а жители Костромы — неприличный вонючий краснокнижный гриб. Тем временем в лесу Новосибирской области обнаружили другой редкий гриб, который необычен не только своей формой, но и «ведьмиными кольцами».

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      Варвара Кошечкина
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