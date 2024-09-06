Россиянин с топором и ломом учинил расправу над двумя людьми из-за старых обид

В Якутии россиянин ломом забил друга, а после зарубил топором родственницу

В Республике Саха (Якутия) россиянин предстанет перед судом за учиненную в один день над мужчиной и женщиной расправу. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает SakhaLife.

По данным следствия, 24 февраля мужчина распивал алкоголь со своим другом в частном доме в селе Кутана. Неожиданно возникший бытовой спор вылился в конфликт. Обвиняемый вооружился ломом и нанес им несовместимый с жизнью удар в голову друга. Распаленный случившемся, он вспомнил былую обиду и, взяв топор, направился к дому родственницы. Он взломал помещение, проник внутрь и забил ее инструментом и кулаками.

Позже он решил скрыть улики, и поджег дом, однако силовикам удалось вычислить его. Следствием проведен весь комплекс следственных и иных процессуальных действий. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

4 сентября суд в Уфе приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который забил топором свою 55-летнюю подругу во время ссоры.