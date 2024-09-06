Россиянин сломал позвоночник во время сафари-тура в Египте

Mash: трое взрослых и ребенок из Казани пострадали на сафари в Хургаде

Трое взрослых туристов и ребенок пострадали во время сафари-тура на египетском курорте Хургада. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, в машине находились жители Казани: турист Артем с женой и еще одна семейная пара с дочкой. Путешественники не пристегивались, потому что ремней в автомобиле не было. Перед одной из горок водитель сильно разогнался, после чего машина подскочила и жестко приземлилась.

В результате несколько пассажиров получили травимы. Артем пожаловался на тошноту и головокружение, у ребенка болела спина, а мужчина потерял сознание. После того как туристы позвонили гиду, он прислал нового водителя, вызвал скорую и посоветовал пострадавшим не говорить в больнице, что они приехали с сафари. Позже врачи осмотрели россиян, и оказалось, что у попутчика Артема был сломан позвоночник.

В апреле слон бросился на грузовик с туристами во время сафари в Африке. Дикое животное ударило машину бивнями и перевернуло, одной из пассажирок выжить не удалось.

