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20:00, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти жену и попал под суд

В Белгородской области будут судить мужчину, избившего до смерти супругу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Белгородской области суд рассмотрит дело местного жителя, забившего до смерти жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 февраля потерпевшая с супругом поссорились в своей квартире на Октябрьскй улице города Строителя. Обвиняемый несколько раз ударил женщину руками по голове. Ее доставили в больницу, но спасти пострадавшую не удалось.

Против россиянина возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Хабаровске суд приговорил к девяти годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, расправившегося с отцом.

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      Екатерина Кашурникова
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