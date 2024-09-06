Россиянин забил до смерти жену и попал под суд

В Белгородской области будут судить мужчину, избившего до смерти супругу

В Белгородской области суд рассмотрит дело местного жителя, забившего до смерти жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 20 февраля потерпевшая с супругом поссорились в своей квартире на Октябрьскй улице города Строителя. Обвиняемый несколько раз ударил женщину руками по голове. Ее доставили в больницу, но спасти пострадавшую не удалось.

Против россиянина возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Хабаровске суд приговорил к девяти годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, расправившегося с отцом.

