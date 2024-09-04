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20:37, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с отцом и получил девять лет колонии

В Хабаровске осудили на 9 лет сына, зарезавшего отца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к девяти годам лишения свободы 41-летнего местного жителя, расправившегося с отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в декабре 2023-го осужденный поссорился с отцом в квартире. Он ударил пострадавшего твердым предметом и ножом по голове, телу и конечностям. Раненый не выжил. Тогда сын попытался сбежать, но полицейским удалось его задержать.

Ранее стало известно, что в Свердловской области предстанет перед судом 36-летний россиянин, обвиняемый в расправе над женой.

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      Екатерина Кашурникова
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