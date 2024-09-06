Россиянку лишили родительских прав во время службы отца ребенка на СВО

В Воронежской области сожительницу бойца СВО лишили родительских прав

Жительницу Воронежской области лишили родительских прав, пока отец ребенка был на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Россошанского районного суда Воронежской области.

В суд обратилась мать участника СВО, когда стало известно, что он уже не вернется с фронта. Со слов женщины, после этого известия его бывшая сожительница начала злоупотреблять спиртным, перестала работать и жить на ежемесячные пособия и выплаты по потере кормильца, причем деньги тратила в основном на себя и нового мужчину.

Мать бойца СВО также рассказала суду, что в доме, где живет россиянка, за неуплату коммунальных платежей отключили электричество, газ не подведен, холодильника нет, а еду готовят на костре во дворе.

При этом женщина является матерью четырехлетнего мальчика. Но еще в августе 2023 года ребенка забрала к себе его тетя, которую, со слов бабушки, он теперь называет матерью.

Суд принял решение лишить мать ребенка родительских прав, а также обязал ее выплачивать алименты в размере четверти дохода до 18-летия сына.

Ранее в Забайкальском крае детей бойца СВО забрали в детский дом, пока он был на фронте. Военный обратился за помощью к детскому омбудсмену. Пока удалось вернуть детей только на 10 дней — на время отпуска военнослужащего.