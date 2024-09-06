Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: российские войска взяли под контроль Журавку в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — село Журавка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в боях за Журавку участвовали военные из группировки войск «Центр». В боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3,5 тысячи бойцов.

Также в МО напомнили, что за неделю в ДНР были взяты под контроль населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Пречистовка.

4 сентября стало известно о попавшем на видео массовом бегстве солдат ВСУ из Пречистовки. Сообщалось, что украинские военнослужащие, спешно покидая населенный пункт, бросали оружие и боеприпасы.