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15:47, 6 сентября 2024Россия

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: российские войска взяли под контроль Журавку в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — село Журавка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в боях за Журавку участвовали военные из группировки войск «Центр». В боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3,5 тысячи бойцов.

Также в МО напомнили, что за неделю в ДНР были взяты под контроль населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Пречистовка.

4 сентября стало известно о попавшем на видео массовом бегстве солдат ВСУ из Пречистовки. Сообщалось, что украинские военнослужащие, спешно покидая населенный пункт, бросали оружие и боеприпасы.

ЖЗЛ
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