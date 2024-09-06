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08:38, 6 сентября 2024Силовые структуры

Юрист подала в суд на блогершу Лерчек из-за курсов за 2 миллиона рублей

Российский юрист осталась недовольна курсами блогерши Лерчек и подала в суд
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве юрист подала в суд на блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, из-за ее курсов за два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Лерчек в соцсетях обещала эксклюзивную программу, на которой научит разработке стратегий, основам продюсирования и поможет повысить доход. Но на деле, как утверждает успевшая заплатить один миллион рублей юрист, курс представлял собой общение с блогершей на отвлеченные темы, где та рассказывала о собственном небывалом успехе и давала странные задания. Например, она требовала от учениц заставить мужей сводить их на свидания.

Некоторым клиенткам Лерчек предлагала похудеть, для чего тут же рекомендовала знакомых диетологов, обещая, что они дадут скидку. Юрист отказалась продолжать обучение после двух встреч, еще четыре ученицы покинули курсы в скором времени. Вернуть деньги не получилось. Теперь клиентка намерена судиться.

15 августа блогерша Лерчек рассказала, что после развода с мужем ей остались машины Bentley и Rolls-Royce. Знаменитость отметила, что при разводе они разделили имущество пополам.

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      Владимир Седов
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