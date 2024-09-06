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16:46, 6 сентября 2024Россия

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в Telegram.

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — рассказал он.

Собянин напомнил, что жители столицы столицы выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Участки работают в пятницу, 6 сентября, и в выходные дни.

Ранее на выборах проголосовал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик также воспользовался онлайн-голосованием.

В России стартовали трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.

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