Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в Telegram.

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — рассказал он.

Собянин напомнил, что жители столицы столицы выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Участки работают в пятницу, 6 сентября, и в выходные дни.

Ранее на выборах проголосовал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик также воспользовался онлайн-голосованием.

В России стартовали трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.