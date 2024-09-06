Стало известно о лидерстве Санду в президентской гонке в Молдавии

Опрос Intellect Group: в президентской гонке в Молдавии лидирует Санду

Президент Молдавии Майя Санду лидирует в президентской гонке. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения консалтинговой компании Intellect Group, которые были опубликованы в телеграм-канале ее руководителя Яна Лисневского, передает ТАСС.

Согласно данным опроса, более 36 процентов граждан Молдавии не привлекает ни один из кандидатов. Однако лидирует в рейтинге действующий президент Майя Санду, за которую готовы голосовать 24,5 процента. После нее идет экс-генпрокурор Александр Стояногло (12 процентов), которого поддерживает оппозиционная Партия социалистов Молдовы. За ними следуют лидер оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, экс-глава Гагаузии Ирина Влах и бывший премьер-министр Василий Тарлев.

Исследование проводилось в период с 30 августа по 2 сентября, в нем приняли участие свыше 596 респондентов. Оно показало высокий уровень отрицательного отношения к руководству республики. По данным Intellect Group, антирейтинг президента составляет 57 процентов, премьер-министра Дорина Речана — 60 процентов, у лидера правящей Партии действия и солидарности — 63 процента.

Согласно этим данным, разобщенность в рядах оппозиции поможет Санду переизбраться на второй срок, однако для избрания президента потребуется второй тур.

Ранее в Молдавии подтвердили запрет участия оппозиции в выборах президента.

