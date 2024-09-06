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05:48, 6 сентября 2024Бывший СССР

Судьбу Каховской ГЭС раскрыли

Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС стало болотистой местностью
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховское водохранилище стало болотистой местностью после разрушения одноименной гидроэлектростанции (ГЭС). Судьбу объекта раскрыл губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена. Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория», — сказал Сальдо.

Находящаяся в Херсонской области Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Десятки человек стали жертвами прорыва дамбы, который также привел к экологической катастрофе. Общий ущерб от случившегося оценивается в суммы до сотен миллиардов рублей. Атака на ГЭС была осуществлена Вооруженными силами Украины, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Настало их время!
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      Евгений Силаев
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