Сжегшим автомобиль в Москве подросткам пообещали за это 400 тысяч рублей

Четверым 17-летним подросткам, которые сожгли автомобиль марки BMW в Москве, пообещали за это 400 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, в ночь на 2 сентября подростки сожгли BMW X7 на севере столицы и сняли это на видео, которое потом опубликовали в интернете. Они рассказали правоохранителям, что за это неизвестный пообещал им 400 тысяч рублей — по 100 тысяч рублей каждому.
Молодым людям предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба»).
Ранее сообщалось, что владельцу сожженной иномарки был причинен ущерб в размере шести миллионов рублей.