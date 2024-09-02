В Москве трое неизвестных сожгли люксовый автомобиль и сняли преступление на видео

В Москве трое неизвестных сожгли BMW X7, нанеся владельцу ущерб на 6 млн рублей

В Москве трое неизвестных сожгли автомобиль марки BMW X7, нанеся владельцу ущерб на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на 1 сентября во дворе на улице Лобачевского один из злоумышленников облил лобовое стекло иномарки горючей жидкостью, второй совершил поджог, а третий сообщник снимал происходящее на видео. Поджигатели скрылись с места преступления после того, как увидели, что люксовый автомобиль загорелся. В результате машина полностью сгорела, припаркованные рядом автомобили также пострадали.

Сейчас силовики устанавливают личности поджигателей. Следователи завели уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», преступление совершили подростки. Они сначала разрисовали BMW, сфотографировали ее, а потом подожгли. Видео с машиной они добавили в некий закрытый Telegram-канал и подписали, что это «наказание».

Ранее житель Братска проник в один из автосалонов города и поджег две машины, его задержали.