Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:24, 6 сентября 2024Ценности

У российской телеведущей расстегнулся ремень во время прямого эфира

Кадр: страница «Москва 24» во «ВКонтакте»

Российская телеведущая Мария Рыбакова потерпела неудачу в своем внешнем виде во время прямого эфира. Соответствующее видео приводит телеканал М24 во «ВКонтакте».

Так, телеведущая предстала перед зрителями в розовом платье с вырезом на декольте и черным ремнем на талии. Она сидела за столом и разговаривала с коллегой, соведущим Иваном Евдокимовым. Во время беседы ремень Рыбаковой внезапно расстегнулся. «Ой, у меня слетел ремень. О чем это говорит? О том, что кто-то слишком много кушает», — с иронией высказалась она.

При этом Евдокимов заботливо отодвинул ноутбук и стакан кофе, чтобы у зрителей был лучший обзор. «Красота какая, наслаждайтесь. Рейтинги завтра», — прокомментировал журналист.

Ранее сообщалось, что криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Наркозависимый россиянин под видом отца унес из детсада мальчика

      В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ фронта у Васильевки

      В стране СНГ остановили работу российской системы денежных переводов

      Александр Ревва призвал не давить на детей при выборе профессии

      У российской телеведущей расстегнулся ремень во время прямого эфира

      Попытавшуюся расправиться с двухмесячной дочерью россиянку осудили

      «Бараны вы». Угрожавших бойцам СВО «бородачей в тапочках» призвали извиниться и решить конфликт по закону

      В Павлограде признали повреждение предприятий в результате удара ВС России

      Передачу Германией новых танков для ВСУ связали с потерями в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше