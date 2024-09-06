У российской телеведущей расстегнулся ремень во время прямого эфира

Российская телеведущая Мария Рыбакова потерпела неудачу в своем внешнем виде во время прямого эфира. Соответствующее видео приводит телеканал М24 во «ВКонтакте».

Так, телеведущая предстала перед зрителями в розовом платье с вырезом на декольте и черным ремнем на талии. Она сидела за столом и разговаривала с коллегой, соведущим Иваном Евдокимовым. Во время беседы ремень Рыбаковой внезапно расстегнулся. «Ой, у меня слетел ремень. О чем это говорит? О том, что кто-то слишком много кушает», — с иронией высказалась она.

При этом Евдокимов заботливо отодвинул ноутбук и стакан кофе, чтобы у зрителей был лучший обзор. «Красота какая, наслаждайтесь. Рейтинги завтра», — прокомментировал журналист.

Ранее сообщалось, что криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака».