Уличный туалет на избирательном участке опрокинулся вместе с членом комиссии

Под Рязанью уличный туалет избирательного участка упал вместе с членом комиссии

На избирательном участке в селе Агро-Пустынь под Рязанью уличный туалет опрокинулся вместе с членом комиссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку» со ссылкой на источник.

По словам очевидца, участок расположен в старом ветхом домике, который является медпунктом. Вход в здание находится в плохом состоянии, а санузел внутри не предусмотрен. Специально перед президентскими выборами в 2024 году рядом с избирательным участком установили уличный туалет.

«К середине дня уличный туалет упал вместе с членом избирательной комиссии. Сейчас его подняли, и он стоит отдельно от выгребной ямы», — сказано в публикации. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, которую сотрудник издания встретил на участке, рассказала, что говорит о неудовлетворительных условиях в медпункте в своих докладах.

Ранее в Москве из-за урагана «Эдгар» по улицам «побежали» биотуалеты. Автомобилисты сняли на видео, как кабинки унесло ветром на проезжую часть и перемещало по дорогам.