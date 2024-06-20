По Москве из-за «Эдгара» побежали биотуалеты

В Москве во время урагана «Эдгар» на проезжую часть «выбежал» биотуалет

Жители Москвы сняли на видео туалет, «выбежавший» на проезжую часть из-за урагана «Эдгар», который обрушился на Москву и Подмосковье. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео, снятом автомобилистом, можно наблюдать постройку с открытой дверью, которую вынесло на дорогу порывистым ветром, из-за чего она застряла на проезжей части.

Ранее стало известно, что в столичном районе Дорогомилово ураган «Эдгар» уронил уличный биотуалет с мужчиной внутри. Мощный порыв ветра уронил постройку на асфальт дверью вниз, из-за чего тот оказался заблокирован в ней.

Помимо мегаливня и урагана жители Москвы и Подмосковья наблюдали смерч.