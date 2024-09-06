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21:57, 6 сентября 2024Россия

В Госдуме предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов

Фото: Globallookpress.com

Замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов и ввести туда устную часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение к министру образования и науки Валерию Фалькову.

Она напомнила, что в настоящее время для иностранцев проводится только письменная проверка знаний, однако словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.

Авксентьева также призвала внести изменения в раздел экзамена об основах законодательства РФ. Она указала, что эта часть не содержит вопросов, которые позволяют оценить понимание иностранным гражданином его ответственности за совершение правонарушений. Депутат предложила спрашивать у экзаменуемых, например, какая уголовная ответственность грозит им за распространение наркотиков или за какие преступления предусмотрена депортация.

Кроме того, замглавы фракции считает необходимым задавать мигрантам вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих и об общепринятых нормах поведения при проживании в многоквартирных домах.

Авксентьева попросила Фалькова рассмотреть целесообразность внесения изменений в экзамен и поручить профильным органом их реализацию в случае поддержки ее инициативы.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал ужесточить правила пребывания мигрантов в России.

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      Марина Совина
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