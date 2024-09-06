Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 6 сентября 2024Мир

В Кремле оценили слова Путина о поддержке Камалы Харрис

Песков о словах Путина про Харрис: дела США — не главная забота президента
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Внутренние дела США не могут быть и не являются главной заботой президента России Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на выборах, передает ТАСС.

«Внутренние дела США не могут быть заботой, которая стоит в верхних строчках повестки дня для президента России. Для него самое главное — это наша страна, наши граждане и забота о них. Но если его спрашивают о международных делах, то, конечно, он их может прокомментировать», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что «к сожалению Москвы» Россия и ее президент «очевидно являются неотъемлемой частью» внутриполитической борьбы в США.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Москва будет «поддерживать» ее.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Жена Стрелкова объяснила невозможность отправки мужа в зону СВО

      Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

      Онколог перечислила полезные для профилактики рака овощи

      Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше