В Кремле оценили слова Путина о поддержке Камалы Харрис

Песков о словах Путина про Харрис: дела США — не главная забота президента

Внутренние дела США не могут быть и не являются главной заботой президента России Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера о поддержке вице-президента США Камалы Харрис на выборах, передает ТАСС.

«Внутренние дела США не могут быть заботой, которая стоит в верхних строчках повестки дня для президента России. Для него самое главное — это наша страна, наши граждане и забота о них. Но если его спрашивают о международных делах, то, конечно, он их может прокомментировать», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что «к сожалению Москвы» Россия и ее президент «очевидно являются неотъемлемой частью» внутриполитической борьбы в США.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Москва будет «поддерживать» ее.