В Москве иностранец до смерти забил работника АЗС

В Москве полицейские задержали иностранца, расправившегося с сотрудником АЗС на юго-востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы, инцидент произошел рано утром в проезде завода Серп и Молот. 28-летний задержанный поссорился с 65-летним сотрудником АЗС, и конфликт перерос в драку.
Ранее стало известно, что житель Якутии с топором и ломом учинил расправу над двумя людьми из-за старых обид.