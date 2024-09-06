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16:18, 6 сентября 2024Силовые структуры

В отношении певицы Монеточки возбудили уголовное дело

В отношении Монеточки возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уголовное дело возбудили в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Оно находится на контроле у прокуратуры.

В настоящее время Гырдымова проживает за пределами России.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование певицы. По данным ведомства, Монеточка два раза за год привлекалась к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, так что ей грозила уголовная статья.

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