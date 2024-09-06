В Петербурге заполненная пассажирами электричка столкнулась с грузовиком

В Санкт-Петербурге электричка, заполненная пассажирами, столкнулась с грузовиком

В Санкт-Петербурге электричка, заполненная пассажирами, столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

ЧП произошло на территории депо у железнодорожной станции «Броневая».

«Резкое торможение, скорость была вроде небольшой. Много детей. Кто-то ушибся, но вроде без серьезных травм. Электричка была заполнена сильно», — приводит издание слова очевидца.

По их словам, всех пассажиров оперативно выпустили из вагонов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

29 июля пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. С рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек, по официальным — 52. Водитель КамАЗа выжил — его ввели в искусственную кому, затем он пришел в сознание.