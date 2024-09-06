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10:41, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Раде назвали вынужденной отставку Кулебы

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе убеждена, что Дмитрия Кулебу вынудили покинуть пост министра иностранных дел. Ее слова приводятся на сайте телеканала «Общественное».

Депутат обратила внимание, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сам Кулеба четко не объяснили причину отставки.

«Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение», — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По мнению депутата, украинский МИД системно терял свою независимость, а министр не имел должного влияния и инициативы.

Источники в европейской дипломатии в беседе с телеканалом также указали, что Кулеба не хотел уходить в отставку.

5 сентября Верховная Рада уволила Кулебу с поста министра иностранных дел Украины, его отставку поддержали 240 депутатов. Новым главой МИД республики был назначен Андрей Сибига.

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      Варвара Кошечкина
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