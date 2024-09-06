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10:13, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Европе рассказали о нежелании Кулебы уходить с поста главы МИД Украины

В ЕС сообщили о нежелании Кулебы уходить с поста главы МИД Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дмитрий Кулеба не хотел уходить в отставку с должности министра иностранных дел Украины. О нежелании главы МИД покидать пост изданию «Общественное» сообщили источники в европейской дипломатии.

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, так что ситуация с этим назначением (назначением нового главы МИД Украины Андрея Сибиги — прим. «Ленты.ру») сложна», — объяснил журналистам собеседник, представляющий Европейский союз (ЕС).

Кулеба подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра иностранных дел Украины 4 сентября. Однако рассмотрение вопроса о снятии главы МИД парламентом было отложено.

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      Екатерина Грищенко
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