В Европе рассказали о нежелании Кулебы уходить с поста главы МИД Украины

В ЕС сообщили о нежелании Кулебы уходить с поста главы МИД Украины

Дмитрий Кулеба не хотел уходить в отставку с должности министра иностранных дел Украины. О нежелании главы МИД покидать пост изданию «Общественное» сообщили источники в европейской дипломатии.

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, так что ситуация с этим назначением (назначением нового главы МИД Украины Андрея Сибиги — прим. «Ленты.ру») сложна», — объяснил журналистам собеседник, представляющий Европейский союз (ЕС).

Кулеба подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра иностранных дел Украины 4 сентября. Однако рассмотрение вопроса о снятии главы МИД парламентом было отложено.

