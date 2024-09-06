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20:43, 6 сентября 2024Россия

В России заявили о прорыве десятилетней линии обороны ВСУ в ДНР

Эксперт Басурин: ВС РФ полностью прорвали десятилетнюю линию обороны ВСУ в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) полностью прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Эдуард Басурин, чьи слова приводит ТАСС.

Уточняется, что линия обороны существовала с 2014 года.

«Линия фронта основная была прорвана потому что, кроме прочего, российскими силами освобождена Карловка. Мы ее потеряли еще в 2014 году. Сюда бы еще добавил другие населенные пункты, которые рядом находятся. (...) Даже есть сейчас такое упоминание, что на 100 процентов мы прорвали линию обороны, которая была с 2014 года», — сказал он.

Эксперт пояснил, что российские бойцы занимают населенные пункты, обходя их с флангов. Тем самым они заставляют солдат ВСУ отступать из поселений. Басурин подчеркнул, что при помощи такой тактики было освобождено большое количество различных населенных пунктов, в том числе и Карловка.

За прошедшую неделю ВСУ потеряли 16 015 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с военнослужащими подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 4725 и 3515 солдат соответственно, отметили в Минобороны.

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