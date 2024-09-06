Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли 16 015 солдат в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 16 015 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с военнослужащими подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 4725 и 3515 солдат соответственно.

6630 человек личного состава противник потерял в зоне контроля группировок «Запад» и «Север». Еще 1145 бойцов ВСУ лишились в боях с группировками войск «Днепр» и «Восток».