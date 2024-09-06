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15:09, 6 сентября 2024Россия

В Севастополе уничтожат боеприпас времен Великой Отечественной войны

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о плановом уничтожении боеприпаса

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Севастополе планируется уничтожить боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, мероприятия пройдут ориентировочно с 15:00 до 17:00. Снаряд планируется подорвать на полигоне, который находится в районе Кара-Кобы.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте», — написал градоначальник. Других подробностей он не сообщил.

Ранее в Краснодарском крае очевидцы сняли на видео авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, лежавшую около трассы. По их данным, снаряд находится в лесу примерно в трехстах метрах от трассы М-4 «Дон», недалеко от Новороссийска.

ЖЗЛ
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