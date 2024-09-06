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12:55, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Союзном государстве заявили о неспособности Киева поссорить русских и украинцев

Госсекретарь СГ Мезенцев: Киев не способен поссорить русских и украинцев

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Украинский и русский народы связаны многовековой историей и общим культурным и духовным кодом, поэтому политика нынешняя политика Киева не сможет поссорить их. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, пишет ТАСС

Он подчеркнул, что, по его мнению, абсолютное большинство россиян к относятся с симпатией к украинскому народу.

«У нас единая многосотлетняя история, и нынешний режим в Киеве, проводящий линию по героизации нацистских преступников и коллаборационистов, не сможет лишить славянские народы понимания своей близости, родства и общего славянского духовного культурного кода», — сказал Мезенцев.

Он также заявил, что сложившаяся сейчас ситуация — это следствие политики Киева, для создания которой нужно было сильно «постараться», попирая интересы своего народа. Он добавил, что это также следствие попрания памяти подвига советского солдата, внесшего неоценимый вклад в разгром нацизма и сознательное нежелание соглашаться с историческими фактами, «неизменно подтверждающими этапы совместной истории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России обязательно должны быть на втором «саммите мира». Он добавил, что все остальные страны, заявленные на конференцию, также просили Киев не обходить стороной Россию.

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      Илья Таксюр
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