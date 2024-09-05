Зеленский признал бессмысленность саммита по Украине без России

Зеленский признал, что саммит по Украине не имеет смысла без России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представители России обязательно должны быть на втором «саммите мира». Его слова приводит американский телеканал NBC.

Таким образом, украинский политик признал бессмысленность саммита без участия российской стороны. «Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — сказал он.

Зеленский добавил, что все остальные страны, заявленные на конференцию, также просили Киев не обходить стороной Россию. Он же не против такого развития событий. Украинский президент сообщил, что подготовит план по урегулированию конфликта и представит его на втором «саммите мира».

Ранее также Зеленский объяснил приглашение России на «саммит мира». Он указал, что без участия Москвы часть стран может отказаться от участия в мероприятии.

Зеленский также заявил, что Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией диалогом. При этом политик отметил, что Киев хочет иметь сильные позиции для переговоров.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что власти через несколько месяцев составят совместный план мира. Некоторые страны уже успели выразить заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.