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10:11, 6 сентября 2024Мир

В США обеспокоились истощением своих военных запасов из-за Украины

Reuters: в Пентагоне обеспокоены истощением своих военных запасов из-за Украины

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Пентагоне обеспокоились истощающимися запасами вооружения из-за продолжающейся помощи Украине. Об этом собщает Reuters со ссылкой на источники.

«Помощники конгрессменов сообщили, что причина, по которой американские поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не до конца ясна. Но они добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Пентагона истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что администрация президента США Джо Байдена «начала вести срочные переговоры» с Конгрессом, чтобы разрешить использовать военную помощь Киеву в размере 6 миллиардов долларов до крайнего срока 30 сентября.

30 августа верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Украине. «В действительности мы истощили наши запасы, и теперь должны их пополнить», — рассказал политик.

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      Дарья Устьянцева
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