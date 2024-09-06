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17:04, 6 сентября 2024Мир

В США сообщили об обсуждении военной помощи Украине при условии сохранения УПЦ

WP: конгрессмены США обсуждали военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Конгрессмены США от Республиканской партии обсуждали дальнейшее предоставление Украине военной помощи при условии сохранения Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, международный адвокат УПЦ Роберт Амстердам руководит лоббистской кампанией, которая выступает за интересы канонической церкви и подрыв военной помощи Украине.

«Ключевым элементом коммуникаций между лоббистами [сохранения УПЦ] и законодателями было предложение, согласно которому законодателям следует оказывать дальнейшую помощь Украине при условии сохранения УПЦ», — утверждается в публикации.

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Согласно публикации, защитники интересов УПЦ выразили свою благодарность кандидату в вице-президенты США Джей Ди Вэнсу после его слов о притеснении христианских общин украинскими властями.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал запрет канонической православной церкви на территории Украины, заявив, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу УПЦ в стране.

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      Елизавета Мытарева
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