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02:21, 6 сентября 2024Из жизни

В центре Лондона установят памятник Елизавете II

Mirror: в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона установят памятник Елизавете II
Елизавета II

Елизавета II. Фото: ALPR / AdMedia / Global Look Press

Памятник королеве Великобритании Елизавете II установят в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на источники.

Монумент планируется открыть в 2026 году по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения королевы. Над созданием памятника работает специальный комитет во главе с бывшим личным секретарем Елизаветы II Робином Дженврином.

По данным издания, официально о планах по установке памятника будет объявлено в ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами», которые интересовались цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл, якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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      Марина Совина
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