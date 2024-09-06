Mirror: в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона установят памятник Елизавете II

Памятник королеве Великобритании Елизавете II установят в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на источники.

Монумент планируется открыть в 2026 году по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения королевы. Над созданием памятника работает специальный комитет во главе с бывшим личным секретарем Елизаветы II Робином Дженврином.

По данным издания, официально о планах по установке памятника будет объявлено в ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами», которые интересовались цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл, якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.