Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

BBC News: король Карл III якобы допускал расистские высказывания о Меган Маркл

Нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

В книге упоминаются обвинения в расизме, прозвучавшие в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. В английском издании Скоби пишет, что расистские высказывания допускали два члена королевской семьи и он знает их имена, однако британское законодательство не позволяет их обнародовать.

В нидерландском издании книги имена провинившихся особ названы напрямую. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами» якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Издательство заявило BBC News, что при переводе рукописи на нидерландский язык была допущена ошибка. В комментарии Washington Post издательство добавило, что нидерландское издание временно изъято из продажи. Исправленная версия книги появится на прилавках 8 декабря.

В интервью нидерландскому телешоу RTL Boulevard автор книги Омид Скоби заявил, что не упоминал имен даже в рукописи. «Ни в одной версии, вышедшей из-под моего пера, не было имен, — утверждает он. — К сожалению, я не говорю по-голландски и не видел этого издания своими глазами, но если в переводе были ошибки, то издательство наверняка с этим разберется».

Публикация имен стала главным скандалом дня в британских таблоидах. Daily Mirror и Daily Mail вышли с заголовками «Книга назвала "королевского расиста"» и «Назван второй "королевский расист"» на главных страницах. Фразы «кто королевский расист» и «кто из королевской семьи спрашивал о цвете кожи» вошли в список самых частых поисковых запросов в Великобритании.

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем весной 2021 года, принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что некоторые члены королевской семьи проявляли беспокойство по поводу цвета кожи ребенка Гарри, намекая на то, что мать Меган Маркл чернокожая. Гарри и Меган не уточнили, о ком именно шла речь.

Журналист Омид Скоби известен тесными связями с принцем Гарри и Меган Маркл и участвовал в написании их биографии. Его новая книга, озаглавленная Endgame, вышла 28 ноября.