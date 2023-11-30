Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:09, 30 ноября 2023Из жизни

Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

BBC News: король Карл III якобы допускал расистские высказывания о Меган Маркл

Фото: Aaron Chown / Reuters

Нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

В книге упоминаются обвинения в расизме, прозвучавшие в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. В английском издании Скоби пишет, что расистские высказывания допускали два члена королевской семьи и он знает их имена, однако британское законодательство не позволяет их обнародовать.

В нидерландском издании книги имена провинившихся особ названы напрямую. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами» якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022

Издательство заявило BBC News, что при переводе рукописи на нидерландский язык была допущена ошибка. В комментарии Washington Post издательство добавило, что нидерландское издание временно изъято из продажи. Исправленная версия книги появится на прилавках 8 декабря.

В интервью нидерландскому телешоу RTL Boulevard автор книги Омид Скоби заявил, что не упоминал имен даже в рукописи. «Ни в одной версии, вышедшей из-под моего пера, не было имен, — утверждает он. — К сожалению, я не говорю по-голландски и не видел этого издания своими глазами, но если в переводе были ошибки, то издательство наверняка с этим разберется».

Публикация имен стала главным скандалом дня в британских таблоидах. Daily Mirror и Daily Mail вышли с заголовками «Книга назвала "королевского расиста"» и «Назван второй "королевский расист"» на главных страницах. Фразы «кто королевский расист» и «кто из королевской семьи спрашивал о цвете кожи» вошли в список самых частых поисковых запросов в Великобритании.

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем весной 2021 года, принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что некоторые члены королевской семьи проявляли беспокойство по поводу цвета кожи ребенка Гарри, намекая на то, что мать Меган Маркл чернокожая. Гарри и Меган не уточнили, о ком именно шла речь.

Журналист Омид Скоби известен тесными связями с принцем Гарри и Меган Маркл и участвовал в написании их биографии. Его новая книга, озаглавленная Endgame, вышла 28 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

      Финляндия прекратила приграничное сотрудничество с Россией после решения Москвы

      Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

      В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости